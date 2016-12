Håper romjulskino blir en tradisjon

I år holder Heggelia kino åpent i romjula. Det håper kinosjef Vidar Fagerli blir en tradisjon.

BARDUFOSS: Som Folkebladet skrev 13. desember, holder Heggelia kino åpent i romjula.

Filmene som vises er blant annet oppfølgeren «Hundreogettåringen som stakk av fra regningen og forsvant» og «Passenger».

I tillegg er det satt opp noen relevante familiefilmer som passer å vise i jula.

– Det er første gang vi gjør dette i min tid som kinosjef. Det er et prøveprosjekt for å se om det er et marked for det da det som nevnt er svært få soldater inne. En annen grunn er at det kommer noen svært lovende filmer i romjula som jeg har lyst til å vise mens de er helt blodferske, sa Fagerli til Folkebladet tidligere i desember.

Fagerli håper romjulskinoen blir en tradisjon.

– Jeg håper at folk kjenner besøkelsestida. Jeg kan si det slik at hvis det blir godt besøkt i jula, så blir det tradisjon, sier kinosjefen til avisa Nye Troms.

Også Setermoen kino prøver seg på romjulskino i år. Andre juledag vises «Snekker Andersen og julenissen», og fjerde juledag vises sci-fi-filmen «Passengers». Kinoansvarlig Fredrik Thomassen vet fra tidligere år at romjulskino settes pris på.

– De årene vi har hatt det, har det vært bra oppmøte, sier han til Nye Troms.