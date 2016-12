Dagens boktips — 23. desember

Harry Potter og de vises stein, illustrert, av J.K. Rowling — Boktips fra Marianne Emilie Seppola Simonsen, VG3(IB) på Finnfjordbotn og med i BokBuzz.

Eventyret kommer til liv, og du opplever den samme nostalgiske gleden, og julefølelsen, nok engang. En bok for små, store og alle imellom!

Om du ikke allerede har lest de fantastiske og magifylte eventyrene om Harry og hans venner, ja så har du nå et fantastisk påskudd! Historien er den samme gamle, men nå med mange fargerike og livlige illustrasjoner av Jim Kay.