Tre norske filmer topper listen av de mest sette filmene på kino i Norge.

HEGGELIA: «Kongens Nei» troner klart på kinotoppen med et besøk på over 707.000. På andreplass ligger «Snekker Andersen og julenissen», som fortsatt går så det suser på kinoene. På plassen derunder finner man oppfølgerfilmen «Børning 2», som har et seertall på 436.000. Spørsmålet er om «Rogue One: A Star Wars Story», som hadde premiere her til lands 14. desember, kan true «Børning 2» i løpet av de få dagene som er igjen av 2016.

Kinosjef Vidar Fagerli ved Heggelia Kino synes det er gledelig at norske filmer kan konkurrere med store og tunge amerikanske filmproduksjoner.

– Det viser at man kan lage gode filmer også i Norge. Jeg tror at norske filmskapere er blitt mer kvalitetsbevisst, og at det er grunnen til at vi på tampen av dette året finner fire-fem norske filmer blant de ti mest sette filmene på kino, sier kinosjefen.

Historietime

«Kongens Nei» har også slått godt an på Heggelia Kino.

– Hos oss er den den mest sette filmen i år, 1.655 mennesker har løst billetter til den. Det er gode tall, og et besøk vi er svært godt fornøyd med.

– Kan det være fordi den også har et militært tilsnitt?

– Nei, det tror jeg ikke. Seergruppa hos oss har spennet fra ungdommer til pensjonister. Jeg tror denne filmen har noe som gjør at den går hjem hos alle, både unge og gamle. Jeg har selv sett den, det er en fantastisk godt laget film, og en film som forteller om viktige historiske hendelser på en levende og autentisk måte. Man får norgeshistorien brettet ut på det brede kinolerret på en måte gjør at det føles som man selv er til stede og bivåner det hele.

Den andre mest sette filmen på Heggeli kino dette året er «Børning 2».

– Her er den sett av 1.122 mennesker. Også det er akseptabelt resultat.

Tredjeplass

Den tredje mest sette filmen på Heggelia Kino er forsatt høyst kinoaktuell.

– Det er «Snekker Andersen og julenissen», som vi har solgt 847 kinobilletter til. Denne filmen ruller og går forsatt på norske kinoer, og siden det jo er en film som handler om det å feire jul vil nok folk fortsette å gå på den. Det er den første filmen min datter på fire år har sett helt ut. Hun er ganske rastløs og utålmodig av seg, og det skal noe til for å få henne til å sitte stille så lenge. Det tyder på at «Snekker Andersen og julenissen» har truffet hovedmålgruppa, som er barn, helt hjemme.