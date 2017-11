Jensen mener AP minner om en struts

innenriks

En offensiv Frp-leder knallet til mot Ap og partileder Jonas Gahr Støre da hun talte på partiets høstkonferanse på Gardermoen lørdag. Jensen langet ut mot det hun beskriver som uansvarlig vingling i asylpolitikken fra Aps side.

– Ved første korsvei etter valget så svikter Arbeiderpartiet, sa Jensen og viste til Stortingets hastevedtak om de såkalte oktoberbarna.

– Nok en gang velger Ap å sende en åpen invitasjon til Norge for avviste asylsøkere. Det er alvorlig, sa Frp- lederen.

Støre som struts

Jensen mener Arbeiderpartiet er blitt «overkjørt av aktivister og interessegrupper» og har forlatt den ansvarlige linjen i innvandringspolitikken.

– Før i tiden ble Arbeiderpartiet kalt for ørnen i norsk politikk, men denne politikken minner mer om en struts, sa Frp-lederen.

– Det gir også et klart og tydelig signal til alle som befinner seg i Norge. Får du saken din nok i mediene, driver du nok kampanje, så vil Arbeiderpartiet sørge for at du får bli, fortsatte Jensen.

Hun sier mange steder i landet er preget av høy innvandrertetthet, noe hun mener påvirker integreringen. Og Frp-lederen tok et oppgjør med praksisen som NRK har avdekket ved koranskoler i Somalia.

– Det skjærer i meg når jeg tenker på at det finnes foreldre som kan gjøre noe så grusomt mot sine egne barn. Dette er ikke bare anti-integrering, det er barnemishandling, tordnet Jensen.

– Konkursbo

Frps høstkonferanse samler flere enn 400 folkevalgte og tillitsvalgte fra hele landet og er partiets største politiske samling utenom landsmøtene noensinne.

Jensen innledet sin åpningstale med å takke for innsatsen i valgkampen, før hun igjen gikk til angrep på Ap.

– Mange har forsøkt å analysere Støres fiasko, men svaret er ganske enkelt. Det handler ikke om bryggebygging eller fond i utlandet. Det handler om et parti med Støre i spissen som drev hele valgkampen på svartmaling.

– Frp er for klar og tydelig tale. Arbeiderpartiet har derimot blitt et politisk konkursbo, raljerte hun.

Samarbeid

Jensen kom også inn på budsjettforhandlingene på Stortinget i talen, men ga ingen løypemelding om framdriften eller utsiktene til enighet, utover å vise til prioriteringene som er viktige for Frp.

Også samtalene som foregår med Venstre om en mulig utvidelse av regjeringen, ble tema i talen.

– For Fremskrittspartiet er politikken det viktigste, ikke hvem og hvor mange som skal sitte i regjering, sa Jensen.

Uansett utfall av samtalene med Venstre slo Frp-lederen fast at hun akter å forhandle fram en ny regjeringsplattform for årene fram mot 2021. Kampen mot eiendomsskatt vil stå sentralt.

– Vi mener eiendomsskatt er galt. Den rammer tilfeldig og usosialt og ikke etter evne, sa Jensen.

