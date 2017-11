Flere menn faller for fristelsen til sexkjøp i julebordsesongen

innenriks

Reform – et ressurssenter for menn – driver hjelpetilbudet KAST som er et tilbud for sexkjøpere som angrer på at de har kjøpt sex. Erfaringene viser at det er størst pågang i januar og februar, etter at julebordsesongen er over.

– Når det er mye alkohol så mister man hemninger, en kjenner på kåthet uten å få gjort noe med det. For mange som fra før av har tenkt på å kjøpe sex så kan julebord være en utløsende faktor, sier prosjektleder Live Mehlum i KAST til P4.

Statistikken viser at de færreste av disse kjøper sex på gata, men heller benytter seg av eskortetjenester.

Mehlum har et råd å gi til de som tror de kan bli fristet til å kjøpe sex etter et fuktig julebord, og det er å avtale med en kompis å ta følge hjem sammen.

– I tillegg kan det være lurt å ta med seg kontanter, akkurat nok til kvelden, og legge igjen kredittkortet hjemme, sier hun.

