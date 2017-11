Høyre vil stramme inn reglene for alternative behandlere

innenriks

Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland mener bransjen utnytter syke mennesker.

– Denne bransjen må gå i seg selv og oppføre seg mer forsiktig. Jeg er innstilt på å stramme inn regelverket, sier Stensland, som gjør det klart at han mener dette er en bransje «vi ikke trenger».

Forbrukerombudet har hatt tilsyn med markedsføringen til over 100 utøvere i samarbeid med Helsetilsynet. Det er ulovlig å gi uttrykk for at alternativ behandling virker mot konkrete sykdommer eller lidelser. Ifølge ombudet påstår mange utøvere at behandlingen hjelper mot lidelser og sykdommer som allergier, migrene, angst, diabetes og ADHD.

– Sårbar situasjon

21 utøvere har fått beskjed om å endre markedsføringen umiddelbart, opplyser forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

– Personer som er syke eller har dårlig helse, er i en sårbar situasjon. Og mange er villige til å bruke mye penger dersom de har håp om å bli friske. Derfor er det viktig at alternative behandlere ikke gir inntrykk av behandlingen virker mot konkrete sykdommer, sier hun.

Det ble også funnet lovbrudd hos andre enn dem som har fått beskjed om å endre markedsføringen. Forbrukerombudet har valgt å prioritere de mest alvorlige påstandene, og særlig utøvere som behandler barn, men sier det kan bli aktuelt å ta opp flere saker framover.

Strengere for barn

Stensland foreslår flere innstramminger for bransjen, blant annet forbud mot å behandle barn med vakuumkopper, akupunktur og tarmskylling. Tarmskylling bør gjøres av lege, mener han.

Stortingsrepresentanten foreslår også å fjerne momsfritak for alternativbransjen og fjerne homøopatiske midler fra legemiddellisten. Han oppfordrer dessuten Helsetilsynet til å ha strengere kontroll med utøverne.

