Alt klart for heving av russisk helikoptervrak ved Svalbard

Fartøyet er opprinnelig et offshore konstruksjonsskip med flere bruksområder og er leid inn av Statens havarikommisjon for å delta i arbeidet med å heve det russiske helikopteret som styrtet for en uke siden.

Ifølge Sysselmannen på Svalbard kom skipet fram til havaristedet natt til torsdag og klargjøres nå for hevingen. Skipet er blant annet utstyrt med undervannsfartøyer og en kraftig kran.

Ifølge havarikommisjonen vil en spesialist fra den russiske helikopterprodusenten vil være til stede for å gi anbefalinger om hevingen for å ivareta vraket under løftet. Også russiske dykkere vil delta i operasjonen.

Letemannskaper gjennomfører også strandsonesøk torsdag. Russiske mannskaper skal også søke langs kysten fra Hollenderdalen til Grønfjorden med sonar fra lettbåt.

Sysselmannen informerer samtidig om at peisestua i Svalbard kirke er åpnet for alle som ønsker å komme innom. Tilbudet er også formidlet til de russiske hjelpemannskapene som er i Longyearbyen.

Helikopteret ligger på 209 meters dyp, omtrent 2 kilometer fra land nordøst av Kap Heer.

Det var åtte russiske statsborgere om bord i helikopteret da det styrtet, fem var mannskap og tre var passasjerer fra FGBU – det russiske motsvaret til Norsk Polarinstitutt. En av de omkomne ble tirsdag hentet opp av vannet. De øvrige er ennå ikke funnet.

