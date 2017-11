Norwegian og pilotforeningen enige om ny tariffavtale

innenriks

Partene ble enige tirsdag kveld. For Norwegian-konsernet betyr avtalen forutsigbarhet og stabilitet slik at den globale ekspansjonen kan fortsette. For pilotenes del vil avtalen gi konkurransedyktig lønnsutvikling og gode karrieremuligheter, opplyser selskapet.

– Vi er svært godt fornøyd med at vi har blitt enige om rammene for en ny tariffavtale som gir Norwegian forutsigbarhet når konsernet ekspanderer kraftig. Forhandlingene har vært preget av gjensidig tillit og respekt, og ikke minst et klart felles mål om å sammen bygge Norwegian videre. Denne avtalen muliggjør nettopp det, sier daglig leder Lars Rønnov i Norwegian Pilot Services og leder i Norwegian Pilot Union, Halvor Vatnar.

Begge partene opplyser at pilotene i de norske, svenske og danske pilotselskapene nå vil få en ny tariffavtale med fortsatt konkurransedyktige betingelser.

De sentrale foreningene skal nå involveres for utarbeidelse av detaljer og signering av avtalen. Den endelige avtalen vil bli sendt ut til uravstemning hos medlemmene i Norwegian Pilot Union.

(©NTB)