Ekspertene venter ny opptur fra Statoil 

Torsdag leverer Statoil resultatet for tredje kvartal og anslagene for årets investeringer og produksjonsnivå. Forventningene er høye og årsakene flere.

– De har hatt sterk produksjon, drevet fram av lavere europeiske lagernivåer, fallende europeisk gassproduksjon og sterk etterspørselsvekst etter flytende naturgass i Kina og India. Det gir høye europeiske gasspriser. Gassproduksjonen på norsk sokkel har økt mer enn ventet med hele 44 prosent fra tredje kvartal i fjor. Totalt er produksjonen av olje og gass dette kvartalet opp 12 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Statoil har allerede publisert interngassprisen, som har gått opp 59 prosent fra i fjor, og oljeprisen har steget 12 prosent. Dermed regner vi med et nesten firedoblet driftsresultat, sier markedsanalytiker Trond Omdal i Pareto Securities til NTB.

Redusert gjeld

Statoil har sammenstilt spådommer fra 29 analytikere om kvartalsresultatene. Ekspertene tror selskapet vil levere 2,42 milliarder dollar i justert driftsresultat før skatt. Tilsvarende tall for 2016 var 636 millioner dollar. Slår analysen til, vil det også bli et høyere driftsresultat enn i 2015, da det i tredje kvartal var 2,03 milliarder dollar.

Ved årsskiftet hadde Statoil en gjeldsgrad på 35 prosent, mans selskapet selv anslår en gunstig gjeldsgrad til å ligge mellom 15 og 30 prosent. Etter andre kvartal var gjeldsgraden nede i 27 prosent, og Omdal mener vi kan forvente en ytterligere reduksjon nå. Han begrunner det med en kontantstrøm fra driften som dekker både investeringer og utbyttebetalinger.

Ta ut mer gass

– Vi tror også de kommer til å justere guidingen for både investeringer og produksjon for 2017. Ved årets begynnelse anslo de 11 milliarder dollar i investeringer og produksjonsvekst på 4–5 prosent sammenlignet med 2016, der sistnevnte senere ble justert opp til 5 prosent. Vi tror det er rom for å ta ned anslaget for investeringene noe, til 10,5 milliarder dollar og justere opp forventet produksjonsvekst til 6 prosent, sier Omdal.

Han mener det blir mulig – og lettere – å nå en slik produksjonsvekst nå som norske myndigheter har hevet maksimum gassuttak fra Troll-feltet med 10 prosent for gassåret 2017, som startet 1. oktober i år. Så lenge gassprisene holder seg høyt, vil det lønne seg å ta ut maksimalt med gass.

Gode tider

Omdal og flere med ham betegner utsiktene som gode og markedet som sterkt.

– Statoil er et av selskapene som har sterkest sammenheng mellom oljepris og driftsresultater. Akkurat nå trekkes oljelagrene ned, tilbudet er lavere enn etterspørselen og oljeprisen øker. Den har økt jevnt og trutt i hele år, med unntak av en liten dipp i andre kvartal, og ligger så langt i fjerde kvartal 12 dollar høyere per fat enn for snittet i 2016, sier oljemarkedsanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets.

Resultatene for tredje kvartal legges ut klokka 7 torsdag morgen, med påfølgende pressekonferanse med konsernsjef Eldar Sætre klokka 8 i Statoils hovedkvarter på Fornebu.

