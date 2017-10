Bakke-Jensen avfeier uro for økt USA-nærvær 

innenriks

Han var tirsdag i Rena leir med pressen på slep for å hilse på nylig hjemvendte soldater fra Telemark bataljon. I tett snøvær fikk finnmarkingen seg også en kjøretur i Hærens oppgraderte CV 90-stridsvogn.

Diskusjonen om amerikansk nærvær, Russland og norsk basepolitikk havner nå på den ferske forsvarsministerens bord. Bakke-Jensen mener man må skille mellom fremmede baser på norsk jord og alliert trening.

– Vi skal være tydelige på dette også overfor Russland – det er åpenhet om hvem som er her, hva de gjør og hvor de trener. Dette har vi gjort i mange tiår. Det er svaret på denne debatten, sier han til NTB.

Bakke-Jensen avviser kontant at Russland har noen grunn til å la seg provosere.

– Det er viktig for oss å vise at vi er en pålitelig partner i alliansen, også overfor Russland. Det handler om stabilitet, tydelighet og at vi er «lesbare».

Men fra forskerhold stilles det spørsmål ved om det amerikanske nærværet, blant annet i form av såkalt rotasjonstrening på Værnes, virkelig styrker norsk sikkerhet eller snarere provoserer Russland og dermed svekker sikkerheten. Flere politiske partier mener treningsopplegget utfordrer norsk basepolitikk.

Baseerklæringen fra 1949 sier at fremmede makter ikke skal ha baser for stridskrefter på norsk grunn i fredstid.

