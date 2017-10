NVE vil gjøre det dyrere å bruke mye strøm på én gang

innenriks

De vil at nettleien skal bli høyere dersom du bruker mye strøm på én gang.

Strømnettet blir utsatt for store belastninger på de tidene av døgnet hvor folks strømbruk er høyt. Nye elektriske apparater i husholdningene kan være energieffektive, men mange er laget slik at de bruker mye kraft om gangen. Dette er en utfordring for nettselskapene som må dimensjonere strømnettet etter de høyeste toppene i det totale forbruket. Nå vil NVE motivere folk til å spre strømforbruket sitt til tider på døgnet hvor forbruket er lavt. Da kan nettselskapene redusere investeringene i nytt nett.

– Vi ønsker at nettleien skal motivere deg til å redusere strømforbruket i perioder der belastningen på nettet er høy. Ny teknologi legger til rette for at du kan jevne ut strømforbruket ditt uten at det går ut over komfort eller brukervennlighet, sier avdelingsdirektør Ove Flataker i NVE i en pressemelding.

Ved å gjøre tiltak for å redusere eller jevne ut forbruket, vil kundene kunne inngå avtale om et rimeligere abonnement. Ved overforbruk vil prisen for nettleie være høyere.

De nye strømmålerne som skal installeres i alle norske husstander, gjør at strømforbruket blir registrert på timebasis, og verdiene sendes automatisk til nettselskapet. Forslaget fra NVE går ut på å innføre ny nettleieprising fra 2021, to år etter at alle husstander i Norge har fått ny strømmåler.

(©NTB)