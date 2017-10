Valgforsker: – Opp mot 18 prosent av velgerne stemte taktisk

innenriks

Valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU har gjennomgått tallmateriale fra valget og konkluderer med at mange brukte meningsmålingene aktivt i sitt stemmevalg.

I et intervju med NRK sier Jenssen at opp mot 10 prosent av velgerne stemte taktisk for å sikre at et parti skulle komme over stemmegrensen.

– Men det er også en god del velgere, bortimot 8 prosent, som tar hensyn til kampen om sistemandatet i sitt hjemfylke når de stemmer taktisk. Så antallet som leser meningsmålinger og bruker den informasjonen til å gjøre taktiske vurderinger, er betydelig, sier han.

Valgforskeren understreker at det er vanskelig å vurdere hva velgerne ville stemt dersom de ikke hadde fulgt sine taktiske vurderinger.

– Hvis vi kutter ut stemmene til alle dem som stemte taktisk, får vi et bilde som er veldig likt det faktiske valgresultatet. Hvis vi derimot overfører deres stemmer til det andre partiet de vurderte som mest nærliggende å stemme på, ville valget i 2017 gitt rødgrønt flertall med 89 mot 80 mandater i Stortinget, sier han.

