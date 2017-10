LO håper Stortinget skroter regjeringens dagpengekutt

innenriks

– Sysselsettingsandelen er jo nå rekordlav og er den store bekymringen. Da blir det feil å gjøre det vanskeligere å kvalifisere til dagpenger, sier Gabrielsen til NTB.

Fredag stilte han på det tradisjonelle møtet i det såkalte kontaktutvalget mellom regjeringen og partene i arbeidslivet. De møtes hvert år dagen etter framleggelsen av statsbudsjettet.

– Misforstått oppfatning

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å stramme inn reglene for dagpenger, ved at det heretter ikke skal være mulig å samle opp inntjening over tre år for å komme over inntektsgrensen som kvalifiserer til dagpenger. Gabrielsen mener forslaget rammer de svakeste.

– Det er en misforstått oppfatning blant høyrepartiene om at bare man gjør det vanskelig nok å kvalifisere til dagpenger, så vil folk holde seg i arbeid. Arbeidsledighet er ikke noe du velger, men noe som oppstår i en sårbar situasjon, sier Gabrielsen, som mener regjeringen skyver utgiftene over på kommunene i form av økte sosialhjelpskostnader.

– Jeg forventer at Stortinget endrer dette forslaget, sier han.

Erna: – Ut i jobb

Statsminister Erna Solberg (H) begrunner innstrammingen med at regjeringen ønsker å hindre passivitet og misbruk, og i stedet motivere flere til å søke jobb. Dessuten skal også sykepenger og pleiepenger gjelde som grunnlag, påpeker hun.

– Men dette er en del av arbeidslinjen. Nå må folk som kan jobbe, jobbe i dette landet, hvis vi skal ha et samfunn som kan bære velferdskostnadene framover. Bærekraftig velferd dreier seg om at folk jobber, slår hun fast.

Innstrammingene i dagpengeordningen vil ifølge LO føre til besparelser på 700 millioner kroner de neste tre årene.

– Godt tilpasset

Ifølge Solberg og finansminister Siv Jensen (Frp) fikk de overveiende positiv respons på statsbudsjettet på fredagens møte.

–Alle har sine poster de ville hatt mer på, eller er uenige i, men hovedbildet er at de syns budsjettet er godt tilpasset den økonomiske situasjonen. Det er litt uenighet om prioriteringer, sier Solberg.

NHO er kritisk til at regjeringen vil øke den laveste momssatsen, såkalte «moroskatt», fra 10 til 12 prosent på blant annet transport og overnatting. Det vil særlig ramme reiselivet, frykter NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Møter seg selv i døra

Men NHO møter samtidig seg selv i døra, medgir hun overfor NTB.

– Vi er jo enige i at de laveste momssatsene skal opp til 15 prosent, sier hun.

Også i 2016 opplevde reiselivet økt moms, uten at dette har fått noen særlig effekt.

LO kritiserer samtidig regjeringen for å bruke ostehøvelprinsippet i offentlig sektor. Kuttene er lite helhetlige, mener arbeidstakerorganisasjonen.

– For eksempel får politiet mer penger, mens Domstoladministrasjonen må kutte i saksbehandlere. Det betyr flere saker og lenger ventetid, påpeker Gabrielsen.

Forhandlingskort?

Solberg II-regjeringen har også kuttet støtten til en rekke organisasjoner innen landbruk og dyrevern samt organisasjoner som Jussbuss, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Mange av kuttene utgjør ikke stort i kroner og øre, men har provosert Venstre og KrF, som regjeringen må ha støtte fra for å få budsjettet vedtatt.

På spørsmål fra NTB om disse kuttene er noe regjeringen kan gå tilbake på for å blidgjøre partiene i bytte mot støtte, svarer Solberg:

– Vi forhandler i Stortinget, ikke i mediene.

