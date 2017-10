Kripos: Ingen treff på Peter Madsens DNA i Norge

innenriks

Kripos opplyser at sjekken av Peter Madsens DNA opp mot norske registre var rutinemessig.

Leder for Cold case-gruppa i Kripos, Espen Erdal sier til NRK at de ikke har noen mistanker mot Madsen.

– Vi har ingen informasjon som tilsier at Madsen skal være involvert i uoppklarte forbrytelser her i landet. Dette er uansett en sjekk vi mener det er riktig å gjennomføre.

Rutinesjekken ga ingen treff på Madsens DNA i Norge.

Den danske oppfinneren Peter Madsen er siktet for å ha drept og skjendet liket til den svenske journalisten Kim Wall om bord i hans privatbygde ubåt. Selv hevder han at dødsfallet var en ulykke og at Wall døde da hun ble truffet av en 70 kilo tung luke om bord på ubåten. Den forklaringen stemmer ikke overens med skadene på de kroppsdelene av journalisten som er funnet.

Mandag ble det kjent at DNA fra Madsen også skal testes mot uløste drap i Sverige. Madsen skal blant annet ha oppholdt seg en del i Skåne.

Tidligere i oktober ble det kjent at politiet hadde funnet filmer som viser tortur og drap på kvinner ved halshogging, henging og brenning. Politiet påpeker at det ikke er Madsen selv som har produsert disse.