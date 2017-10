Mot flertall for endringer i ny pleiepengeordning

innenriks

– Kuttet fra regjeringspartiene kan ha hatt uønskede konsekvenser, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til VG.

MDG, SV og KrF stemte imot endringene i ordningen som trådte i kraft 1. oktober. Senterpartiet varslet etter valget at partiet vil se på ordningen på nytt, og med Aps stemmer vil det dermed være flertall for endringer.

Den nye pleiepengeordningen som Stortinget vedtok i vår, førte til at flere familier med syke barn fikk rett til å motta pleiepenger. Men samtidig ble ordningen strammet inn, slik at foreldrenes inntekt blir redusert til 66 prosent etter et år.

– Når det gjelder reduksjon av stønad til 66 prosent etter et år, så ser vi at det i mange tilfeller har slått dårlig ut. Vi vil gjøre en vurdering av dette og komme tilbake til det. Det er viktig å vurdere dette på nytt, sier Tajik til VG.

SV har levert et representantforslag om saken og temaet blir også tatt opp av KrF i tirsdagens trontaledebatt. Et såkalt løst forslag til saken fra partileder Knut Arild Hareide tar til orde for endringer som sikrer «sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver.»

(©NTB)