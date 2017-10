De rødgrønne gravde i Venstres forhandlingsposisjoner

innenriks

– Vi har ikke gitt oss på noe av dette i noen forhandlinger, sa Venstre-leder Trine Skei Grande under trontaledebatten tirsdag.

Hun viste til at regjeringen legger fram en stortingsmelding om landmakten på fredag.

– Jeg er spent på meldingen, sa Grande, etter at Senterpartiets Liv Signe Navarsete ville vite om Andøya og Bardufoss var saker som Venstre ville prioritere i forhandlingene med Høyre og Frp.

Flere i den rødgrønne opposisjonen var nysgjerrig på Venstres linje og hva partiet vil prioritere i møte med regjeringspartiene. Arbeiderpartiet viste til endringene i arbeidsmiljøloven som ble innført i forrige periode, og ville vite om flere arbeidslivsordninger står for fall.

– Når Venstre nå i fire nye år gir sin støtte til H og Frp, og kanskje går inn i regjering, er det mange arbeidsfolk som er bekymret, sa Fredric Holen Bjørdal (Ap).

Grande mener imidlertid det er viktig med oppmykninger, som hun mener gjør det lettere for folk som ikke har jobb, å komme inn i arbeidslivet.

MDGs Une Aina Bastholm ville på sin side vite om Venstre ville gå inn for å avlyse 24. konsesjonsrunde og sette en stopper for tildelinger av nye leteområder. Grande påpekte at partiet ikke ønsket konsesjonsrunden og ønsker fortsatt vern av Lofoten og Vesterålen, men påpekte at det kreves flertall på Stortinget for å få gjennomslag.

