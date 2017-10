Høyre klart størst i ny måling – Ap nede på 25-tallet

innenriks

Ap-leder Jonas Gahr Støre ville ikke si noe om den elendige meningsmålingen da TV 2 ba om en kommentar mandag. For ham er det muligens en liten trøst at oppslutningen under valget, og som dermed utgjør grunnlaget for stortingsgruppa han leder, var 2 prosentpoeng høyere enn på den siste målingen Kantar TNS har gjennomført.

Høyre får på sin side hele 4,2 prosentpoeng høyere oppslutning enn partiet fikk ved valget og ville dermed vært landets desidert største parti dersom målingen var valgresultatet.

Regjeringspartner Frp går tilbake 2,1 prosentpoeng i forhold til valgresultatet og får en oppslutning 13,1 prosent.

Sett opp mot de store svingningene for de tre største partiene, er endringene for de mindre partiene marginale – og godt innenfor feilmarginen på mellom 1 og 2,8 prosentpoeng: Rødt får den største endringen med 3,7 prosent (+1,3), SV 6,4 (+0.4), Sp 9,3 (-1), MDG 3,4 (+0,2), V 4,8 (+0,4), KrF 3,2 (-1) og Andre 1,6 (-0,2).

Målingen er tatt opp mellom 2. og 6. oktober. 975 stemmeberettigede har deltatt.

