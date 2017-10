ICAN Norge: – Håper prisen vil legge press på regjeringen

innenriks

– Det er helt overveldende. Dette er en anerkjennelse til alle over hele verden som jobber hardt. Det hedrer det arbeidet som er gjort og er en kjempestor inspirasjon til arbeidet som gjenstår, sier Anne Marte Skaland i ICAN Norge til NTB.

Fredag ble Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) tildelt Nobels fredspris. Ni ganger tidligere er nedrustningsarbeid hedret med fredsprisen, og spørsmålet er fremmet om dette er en symbolpris. Skaland synes ikke det.

– Det setter atomvåpenforbud på dagsordenen og gjør det lettere for oss som jobber med å få stater til å signere og ratifisere avtalen, sier hun, og fortsetter:

– Vi har sett at en slik anerkjennelse får konsekvenser. Det nytter å forby våpen. Vi har sett det med klasevåpen, landminer, biologiske og kjemiske våpen at et forbud endrer hele dynamikken.

I juli stemte 122 land for en avtale om å forby atomvåpen. Et skår i gleden var at ingen av atommaktene eller deres allierte ga sin støtte – inkludert Norge. Skaland mener prisen vil bidra til å legge press på regjeringen om å endre kurs.

– Det som er positivt, er at det er et flertall av partiene på Stortinget som støtter et forbud. Vi håper prisen vil gjøre det enklere å presse regjeringen til å slutte seg til forbudet, sier hun.

Hun er særlig glad for måten nobelkomiteen argumenterer for tildelingen i sin begrunnelse.

– De peker på humanitærretten, og det gjør begrunnelsen så god. Jeg tror den norske regjeringen vil lytte grundig og revurdere sitt syn, sier hun.

