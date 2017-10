Solberg vil bruke under 3 prosent av oljefondet

Statsminister Erna Solberg (H) varsler at tiden er inne for strammere statsbudsjett. Hun legger opp til en oljepengebruk på under 3 prosent av oljefondet.

– Nå må vi passe på at vi ikke bruker for mye penger. Mange kommer til å bli skuffet, sier Solberg om neste års statsbudsjett til Aftenposten.

Hun vil ikke være konkret på hvor stor oljepengebruk regjeringen legger opp til i budsjettet, som legges fram 12. oktober.

– Men at vi følger linjen fra foregående budsjetter med å ligge under tre prosent, og at statsbudsjettet samtidig ikke bidrar til den samme ekspansiviteten, er nøkkeltall for meg, sier Solberg.

Situasjonen for norsk økonomi er bedre enn på flere år, men det betyr samtidig at det er behov for å stramme inn, fortsetter Solberg.

– Vi kan ikke gjennomføre alle valgløfter på ett år. Vi har gitt dem for fire år. Det viktigste valgløftet er å holde orden på økonomien slik at det skapes flere jobber. Nå må vi passe på at vi ikke bruker for mye penger. Jobb nummer én er å skaffe nye jobber, og det er særlig jobber i privat sektor som er viktig, sier hun.

(©NTB)