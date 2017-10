Loddebestanden i Barentshavet tar seg opp igjen

Havforskningsinstituttet har registrert høyere loddebestand i Barentshavet under årets økosystemtokt enn i de to siste årene.

I fjor og året før konkluderte forskerne med at loddebestanden sto i fare for å kollapse. I år ser tilstanden imidlertid mye bedre ut.

– Spesielt var det mer modnende lodde enn forventet, det vil si to- og treåringer som blir klare for gyting til vinteren, sier havforsker Georg Skaret.

Lodden anses som en nøkkelbestand i Barentshavet og er viktig mat for blant annet torsk, sel og hval. Derfor har forskerne vært bekymret over funnene de to foregående årene.

– Det ser ut til at torsken har klart seg godt gjennom loddekollapsen. Den ser ut til å være i god behold, og nå ligger det an til at den får bedre tilgang på mat i nærmeste framtid, sier Skaret.

Økosystemtoktet i Barentshavet utføres en gang i året av Havforskningsinstituttet og dets russiske søsterinstitutt PINRO i Murmansk.

