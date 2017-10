De fleste som prøver å treffe ryper går tomhendt hjem

Sju av ti jegere skyter ikke ei eneste rype i løpet av en jaktdag, viser fangststatistikk fra Nordland og Troms.

Fangststatistikk fra Nordland og Troms over flere år, viser at de fleste rypejegere går tomhendt hjem.

– De som har skutt rype rapporterer en eller to fugl. Forsvinnende få skyter mer enn to ryper i løpet av en jaktdag, selv om kvotene har tillatt det, opplyser fagsjef for jakt og fiske Jo Inge Breisjøberget i Statskog i en pressemelding.

Fagsjefen påpeker at over halvparten av jegerne står oppført med null fangst gjennom hele jaktsesongen, og han mener dette trolig sier mye om den sosiale dimensjonen ved jakt.

– Likevel går jegerne ut på jakt år etter år. Det er nok like mye naturopplevelsen og det sosiale som lokker jegerne som det å skyte rype.

Rypebestanden er redusert de siste årene, og mange steder har jakten blitt begrenset, eller stoppet helt. Statsskog viser til at statistikken fra Troms og Nordland gir helt ny kunnskap som kan legges til grunn for framtidas rypeforvaltning.

