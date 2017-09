KrF skal la folk utenfra evaluere dårlig valgresultat

Kristelig Folkeparti vil bruke både interne og eksterne til å undersøke hvorfor partiet gjorde det så dårlig i valget.

– Vi har vært tydelige på at vi bør bruke noen som gjør analyser for oss, enkelte ressurspersoner som vi ser at kan forstå oss og kjenner oss, men som samtidig ser oss utenfra, sier partileder Knut Arild Hareide til VG.

Evalueringen skal være ferdig i november. Partiets landsstyre, som møttes fredag og lørdag, holder fast ved at det er utelukket å gå inn i regjering sammen med Fremskrittspartiet.

