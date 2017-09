Statens Naturoppsyn vil ha bjørnebæsj

Skal du på jakt, plukke bær eller bare ferdes i skog og fjell? Statens naturoppsyn vil ha tak i bjørnebæsjen du finner langs stien.

I disse dager oppfordrer Rovdata folk om å plukke opp eventuell bjørneavføring man skulle ramle over, og overlevere den til Statens naturoppsyn (SNO).

Årsaken til dette er at de innsamlede hår- og avføringsprøvene bidrar til å få kontroll over bjørnebestanden i Norge.

– Med en årlig innsamling over mange år vil man etter hvert få en god oversikt over bjørnebestanden i landet. Sverige anvender de samme metodene som oss, og vi kan derfor sammenstille data med dem og få et godt bilde over hele Skandinavia, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Skal du plukke opp en bjørnebæsj, ber Rovdata om å gjøre det på følgende måte:

Ha med rene plastposer ut på tur. Vreng posen over avføringen, og pass på at du ikke tar på den, slik at prøven blir forurenset med ditt DNA. Når posen er vrengt, merkes den med navn og adresse, i tillegg til funndato, funnsted og gjerne også en kartreferanse. Prøven tas med hjem og overleveres til nærmeste rovviltkontakt i SNO.

– Oppbevar prøven kjølig og helst fryst fram til overlevering til SNO, sier Lars Bendik Austmo, som er seksjonssjef for rovvilt i SNO.

Det er ikke første gang Rovdata kommer med denne oppfordringen, og NTB omtalte temaet senest under høysesongen for fjellferdsel ved påsketider i år.

