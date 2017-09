Forsvaret dobler kjøp av omstridt slepetraktor

Forsvaret innrømmer at det ikke skulle kjøpt de omstridte slepetraktorene, men kjøper likevel tolv nye traktorer – stikk i strid med faglige anbefalinger.

Tirsdag startet rettssaken der den amerikanske militærleverandøren Blue Aerospace krever 26 millioner kroner av Forsvarsdepartementet. De mener at anbudsprosessen ble manipulert og at leverandøren som vant, aldri skulle fått kontrakten.

Konkurrenten Hesselberg vant anbudet. I Oslo tingrett tirsdag innrømmet Forsvaret, representert av regjeringsadvokat Torje Sunde, at Hesselberg skulle blitt avvist fra konkurransen. Forsvaret bestrider likevel erstatningskravet og hevder Blue Aerospace skulle blitt avvist og at en ny konkurranse skulle blitt avholdt, skriver Klassekampen.

Likevel utløser Forsvaret en opsjon på å kjøpe tolv nye av de samme traktorene for å slepe F-35-flyene som kommer i november. I et dokument som ble lagt fram for retten, beordrer Kampflyprogrammet kjøp og viser til Luftforsvarets befaring av traktorene. Klassekampen har tilgang til rapporten fra befaringen og hevder det står at traktoren ikke fyller kravene for tauing av dagens F-16, og at det trengs et testprogram for å finne ut om den kan slepe F-35.

Regjeringsadvokaten og representantene fra Forsvaret ønsket ikke å besvare noen av Klassekampens spørsmål i tingretten tirsdag. Saken avsluttes torsdag.

