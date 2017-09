VG: Støre har bedt Marthinsen om å vike for Giske som finanspolitisk talsperson

VG hevder å vite at Ap-leder Jonas Gahr Støre har bedt finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen om å rydde plass for nestleder Trond Giske.

Det er Giske selv som har bedt partilederen om å få posten, melder VG.

Avisen har flere kilder som hevder at Marthinsen ønsker å fortsette i samme posisjon, men at Støre i stedet har tilbudt henne verv i andre komiteer i bytte mot posten i finanskomiteen på Stortinget.

Ifølge VG har også Aps andre nestleder, Hadia Tajik, gitt uttrykk for at hun vil være ukomfortabel med en situasjon der Giske vil ha et slikt verv.

– Så lenge Hadia og Trond har vært nestledere, har det vært viktig at ingen av dem har hatt denne posten. Det har sikret en maktbalanse mellom de to, sier en ikke navngitt kilde.

Arbeiderpartiets sentralstyre har nedsatt en valgkomité som skal legge kabalen for partiets stortingsgruppe. Første møte er tirsdag morgen.

– Vårt oppdrag er å sette sammen en best mulig gruppe. Vi har ikke formelt startet vårt arbeid, men det vil skje på samme måte som tidligere år, sier komiteens leder, partisekretær Kjersti Stenseng.

Verken Støre, Giske, Tajik eller Marthinsen har ønsket å kommentere saken.

