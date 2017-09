Støre varsler råkjør i Stortinget 

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil bruke den nye situasjonen i Stortinget til å splitte de borgerlige partiene. Stikkord er midlertidige ansettelser og pappaperm.

Støres hundredagersplan ble ikke grunnlaget for en regjeringsplattform. Men Arbeiderpartiet vil bruke planen til å fremme forslag i opposisjon i Stortinget, varslet han i sin landsstyretale tirsdag.

– I Stortinget skal vi ikke bruke mye tid på etterpåklokskap, sa Støre.

Han nevnte tre saker Ap raskt vil fremme, i håp om å få flertall i Stortinget:

* 14 uker pappaperm.

* Statstilskudd til rehabilitering og renovering av sykehjem og omsorgsboliger.

* Forsterke og fornye arbeidsmiljøloven, fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og begrense bruken av tidsbegrenset innleie.

Nytt flertall?

Støre viste til Stortingets nye sammensetning.

– Regjeringen har ikke lenger flertall bare med Venstre, noe som åpner for flere muligheter for oss til å danne alternative flertall, sa han.

– Aner du et annet flertall i arbeidsmarkedspolitikken?

– Det blir interessant å teste det. Venstre, Høyre og Frp har jo flagget sin politikk på dette området, og den er ikke etter min mening et alternativ som fremmer trygghet på jobb. Men for de andre partiene er det viktig å begynne å jobbe med disse sakene, fremme forslag og etablere et tydelig alternativ til regjeringen, sier Støre til NTB.

Sist uke klargjorde Støre at Ap kan komme til å samarbeide med Høyre og Frp om konsekvensutredning av oljevirksomhet i deler av Lofoten. Ap vil imidlertid vente på et forslag fra regjeringen i denne saken.

Solberg-regjeringen har redusert pappapermisjonen fra 14 til 10 uker.

Mange spørsmål

Tirsdag og onsdag diskuterer tillitsvalgte fra hele landet valgkampen og resultatet. Støre skisserte i sin tale noen spørsmål Ap må finne svar på.

– Håndterte vi rollen som kritikere av regjeringens økonomiske politikk riktig da pilene begynte å peke i riktig retning? Fikk vi godt nok fram hvorfor det er nødvendig å øke fellesskapets inntekter? lød Støres oppspill.

Han stilte også spørsmål ved om Ap burde vært med på brede forlik i Stortinget om innvandring, forsvar og politi – fordi reformene ifølge Støre ble dårlig håndtert av regjeringen.

– Vi skulle være en kritisk og konstruktiv opposisjon – var vi for konstruktive? Var vi godt nok rustet til å stå imot da de dårlige målingene kom? spurte Støre, som også stilte spørsmål ved om ledelsen i partiet levde opp til forventningene.

– Ikke havari

I kjølvannet av Aps svakeste stortingsvalg i opposisjon siden krigen har enkelte, blant andre fylkesordfører i Sør-Trøndelag Tore Sandvik, tatt til orde for en havarikommisjon.

– Vi er avhengige av at vi kommer til bunns i hvordan det kunne skje. Vi må snu alle steiner, sa han til Adresseavisen nylig.

Støre er ikke enig.

– Sentralstyret diskuterte dette, og det var ingen som hadde ønske om å kalle dette for det. Ap har ikke havarert. Vi er landets største parti og har over 800.000 velgere.

Partilederen er også trygg på at involveringen av partiets 55.000 medlemmer blir tilstrekkelig, selv om evalueringen skal gjøres raskt.

– Den skal være omfattende, men vi kan heller ikke la det dra for langt ut, sa Støre.

