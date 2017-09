Forsvarsstaben: Religion fritar ikke soldater fra å ta på hverandre

Både feltprest og feltimam støtter Forsvarsstaben i at soldater må kunne ta på hverandre under førstehjelpsutdanning, uansett religiøs bakgrunn og kjønn.

Problemstillingen kom ifølge Forsvarets Forum opp da noen muslimske rekrutter ved rekruttskolen på Madla i Rogaland vegret seg mot å ta på medsoldater av motsatt kjønn under trening i førstehjelp. Temaet har vært opp tidligere, og ledelsen ved KNM Harald Haarfagre ba sentrale myndigheter om en prinsipiell avklaring.

Spørsmålet var om soldater har plikt til å være med på fysisk undersøkelse av det annet kjønn. Konklusjonen er at fysisk kontakt ikke kan være noe problem så lenge det er snakk om opplæring i å redde liv.

– Soldater har et særlig behov for å kunne redde liv. Da må de også være trent til det, sier major og feltimam Najeeb ur Rehman Naz, og viser til at Koranen understreker viktigheten av å redde menneskeliv. Det å redde ett liv anses som å redde menneskeheten.

Oberstløytnant Lena Kvarving jobber med likestilling og mangfold i Forsvarsstaben og sier de vil møte soldatene på en god måte og svare godt på spørsmålene de har, og at Forsvaret er åpne for religionsfrihet.

– Er det imidlertid noen som ser at verneplikten og dens innhold går på tvers av egen overbevisning, bør dette avklares før oppstart, sier hun.

