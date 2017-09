Per Kleiva hylles som en av de største 

Mannen bak politisk opprørske verker som «Amerikanske sommerfugler» og «Blad frå imperialismens dagbok» er død. Maler og grafiker Per Kleiva ble 84 år gammel.

Kunstnerens kone, Ida Drage, sier til Dagbladet at mannen hadde vært svak i lengre tid før han sovnet inn søndag morgen.

– Per Kleiva var i flere tiår en av våre sentrale kunstnere. Fred over hans minne, skriver kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) på Twitter.

Per Kleiva ble født 1. april 1933 i Torsken i Troms. Han vokste opp i Troms og på Sunnmøre. Siden 1972 har han bodd på Nesodden.

Kleiva arbeidet med maleri og grafikk og beskrives som en av de ledende politisk engasjerte kunstnerne på 1960- og 1970-tallet.

– Han har beholdt en sentral plass i norsk kunsthistorie hele veien og vil bli stående igjen som en av de mest sentrale kunstnerne fra vår samtid, sier Nora Ceciliedatter Nerdrum, kurator ved Kunst i det offentlige rom (Koro).

Mot EF og Vietnamkrigen

Som grafiker er Kleiva blant annet kjent for sine silketrykk fra perioden i det venstreorienterte kunstnerkollektivet GRAS på begynnelsen av 1970-tallet.

– Han er uten tvil en av Norges fremste grafikere og har blant annet vært veldig viktig for utbredelsen av silketrykkteknikken i Norge. Da han begynte å arbeide med silketrykket på 60-tallet, var det knapt anerkjent som et medium for kunstnere her hjemme, sier Nerdrum til NTB.

– Han var inspirert av de amerikanske popkunstnerne og arbeidet sammen med de andre grafikerne i kunstnerkollektivet GRAS med silketrykk med sterke politiske budskap. Blant annet agiterte de mot EF og mot amerikanernes krigføring i Vietnam, fremholder hun.

Også Dagbladets kunstanmelder Harald Flor trekker fram at Kleiva var en frontfigur innenfor GRAS-gruppen. Han betegner Kleiva som en av Norges desidert største kunstnere.

Verdenssituasjonen

Nerdrum har skrevet hovedoppgave om GRAS-gruppens silketrykk. Hun trekker fram bildet «Amerikanske sommerfugler», et silketrykk av amerikanske helikoptre over Vietnam, som ett av Kleivas mest kjente verker.

Det er også de tre bildene «Blad frå imperialismens dagbok» fra 1971, som av Morgenbladet er kåret til ett av de tolv viktigste norske kunstverkene i tidsperioden fra 1945 til 2005.

GRAS gjorde opprør mot de konservative kunstinstitusjonene og ville spre kunst til folk flest, skriver Magasinet Kunst.

– Engasjementet og ønsket om å ta opp tema som har med verdenssituasjonen å gjøre, har aldri sluppet taket. Jeg har alltid hatt et brennende ønske om å fortelle historien om hvordan ting egentlig forholder seg i virkeligheten, sa Kleiva til Galleriet Finearts nettsider.

Kunstnernes rettigheter

Kleiva var elev ved Statens Kunstakademi i årene 1955–1957. Senere studerte han blant annet ved Det Kongelig Danske Kunstakademi i København. Kleiva ble først kjent for sine pop- og op-komposisjoner, delvis i plastisk utførelse.

Kleiva er representert i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo med malerier og silketrykk.

Han har også laget flere offentlige utsmykninger og var dessuten professor ved Statens Kunstakademi i årene 1987–1993.

– Kleiva har gjort en rekke prosjekter i offentlige rom, blant annet et stort materialarbeid i Det norske teater, sier Nerdrum.

– Han gjorde en viktig innsats for å sikre kunstnernes rettigheter i Norge og var en del av kunstneraksjonen i 1974, forklarer hun.