Per Fugelli døde på landstedet på Jæren

Lege og professor Per Fugelli døde onsdag morgen, etter langt tid kreftsykdom, bekrefter familien overfor TV 2.

Fugelli ble født i Stavanger 7. desember 1943. Han har utgitt og vært medforfatter av nesten 50 bøker, skriver kanalen. Onsdag morgen døde han på familiens landsted på Jæren, med sine nærmeste rundt seg.

– Han har hatt det fint, men hverdager som gikk opp i pluss, helt fram til for tre dager siden, da han brått ble verre. Den aller siste fasen varte ikke så lenge, og det var noe han håpet på, skriver hans sønn Aksel Fugelli på Facebook.

Fugelli er kjent som en ivrig samfunnsdebattant og var med i styringsgruppa i Verdikommisjonen, som ble oppnevnt av Bondevik-regjeringen i 1998. Fugelli var kjent for å tale kollegaer og helseeksperter midt imot. Han kritiserte nordmenn for å være for sutrete og på evig jakt etter det perfekte.

– En god resept på et godt liv er å gi litt mer faen, er blant hans kjente mantraer.

I januar vant han Menneskeverds Livsvernspris for sin evne til å snakke naturlig og ærlig om døden, samtidig som han inspirerer til livsglede.