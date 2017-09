Ap og de blåblå kan åpne for konsekvensutredning utenfor Lofoten

Arbeiderpartiet står klar til å samarbeide med regjeringen om oljeboring utenfor Lofoten dersom Venstre og KrF ikke lykkes i å binde Høyre og Frp til masta.

Ap-landsmøtet vedtok i vår å åpne områdene sør for Lofoten for konsekvensutredning, men ikke de andre områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja (kjent som LoVeSe) i kommende stortingsperiode.

Sammen med Høyre og Frp kan Ap dermed danne flertall for å åpne en bit av det omstridte området for oljevirksomhet, noe KrF og Venstre til nå har satt en stopper for gjennom sin avtale med de to blå partiene.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa tirsdag at han øynet muligheter for å utnytte den nye situasjonen i Stortinget til å fremme partiets politikk. Det gjelder også denne saken, bekrefter han overfor NTB.

– Vi skal ha gjennomslag for mest mulig av Aps politikk. Jeg deler ikke ut enkeltsaker nå, men dette er en av flere saker jeg skal jobbe for når jeg kommer tilbake til Stortinget.

– Så det kan bli en sak dere kan samarbeide med regjeringen om?

– Ja, en av flere saker.

Viktig for Venstre og KrF

Venstre-leder Trine Skei Grande sier denne saken står øverst på partiets liste når hun skal møte de andre partilederne for å diskutere regjeringsalternativer. Hun er svært klar over at Ap sammen med regjeringen kan gi flertall for oljeleting.

-Det er derfor jeg sitter i dette rommet, sa hun til NTB på vei mellom et møte hos statsminister Erna Solberg (H) og partilederdebatten til NRK tirsdag kveld.

Også for KrF er denne saken er viktig, når partiet nå skal avgjøre hvordan de skal forholde seg til de andre borgerlige partiene.

– Det er med på å prege de debattene og rundene vi har i våre partifora, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Frp ønsker å åpne hele Lofoten, Vesterålen og Senja for konsekvensutredning. Partileder Siv Jensen ville imidlertid ikke svare på om hun uten en avtale med KrF og Venstre, er klar til å sende saken til Stortinget.

– Jeg kommer ikke til å forhandle med deg om dette, det kan jeg forsikre, lød hennes korte svar til NTB tirsdag kveld.

Fra sak til sak?

De fire borgerlige partilederne skal møtes neste uke for å diskutere veien videre etter valget. De fikk til sammen 88 mandater, men til forskjell fra tidligere er Høyre og Frp nå avhengig av både KrF og Venstre dersom de vil ha en regjering med et flertall i ryggen.

Mens Grande sier hun holder alle muligheter åpne, inkludert å gå inn i regjering, har KrF gjort det klart at de ikke ønsker å være støtteparti for en regjering der Frp er med.

En eventuell mindretallsregjering uten noen samarbeidsavtale må søke støtte fra sak til sak. Det er en situasjon flere partier står klare til å utnytte, ikke minst Senterpartiet, som har fått sin største stortingsgruppe siden valget i 1993.

– Vi kommer til å fremme tydelig Sp-politikk i Stortinget. Vi kan søke sammen med KrF om distriktspolitikk, landbrukspolitikk og forsvarspolitikk. I rovdyrpolitikken er vi jo mer på linje med regjeringspartiene og kan søke sammen med dem, sa partileder Trygve Slagsvold Vedum tirsdag.

På spørsmål om Sp kan støtte eventuelle nye forslag fra regjeringen om innstramminger i innvandrings- og integreringspolitikken, svarer Vedum at partiet mener det er viktig med brede forlik på dette området.

Senterpartiet har vedtatt at de ikke ønsker å åpne for olje- og gassvirksomhet på Møreblokkene, i Lofoten, Vesterålen, eller utenfor Senja.

