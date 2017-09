Støre erkjenner nederlaget: En stor skuffelse

Arbeiderpartiets leder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre erkjente like før midnatt nederlaget i årets stortingsvalg. Han sier han fortsetter som leder.

– Vi visste det ville bli en tøff oppgave, og det ble det. Det ble jevnt, sa Støre da han omsider kom på scenen i Folkets Hus.

– Vår side har styrket seg, men slik det ser ut nå, holdt det akkurat ikke, sa Støre til sine partifeller på valgvaken, mens stemmer fremdeles ble talt.

Partilederen sa at de nå skal lære, evaluere, analysere og forstå det som har skjedd, komme tilbake og sette dagsorden i dette landet.

Nå skal partiet lære

– Vi skal lære alt det er å lære av dette valget, sa Støre.

Han fikk støtte av partifellene på vaken og var tydelig beveget. Etter å ha takket eget parti gratulerte han statsminister Erna Solberg og takket for tøffe fighter i valgkampen. Han sier han har stor respekt for henne som politiker.

– Jeg ønsker henne lykke til videre, sa Støre.

Støre fortsetter

Støre svarer slik på spørsmålet om han fortsetter som leder:

– Ja, fordi Ap har valgt meg og står bak meg, og det ansvaret tar jeg.

– På vegne av alle som hadde håpet på et skifte, er jeg skuffet. Det er et resultat som er under det Arbeiderpartiet hadde håpet og ønsket. Det skal vi ta på største alvor og gå inn i. Men jeg opplever at jeg leder et samlet parti, sa Støre på vei ut av vaken.

– Vi må diskutere ærlig og oppriktig alle sider ved valgkampen, men jeg tar ansvar for å være leder av Arbeiderpartiet, gjentok han.