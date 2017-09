Terrortiltalt hevder han skulle jobbe på bakeri i Syria

En 38 år gammel norsk-syrer nekter for terrorplaner og IS-tilknytning. Han reiste til Syria sammen med kone og fem barn, men sier planen var å jobbe på bakeri.

– At jeg har vært i kontakt med medlemmer i IS, det er riktig. Det var de som fraktet meg inn i Syria. Men jeg har ikke inngått noen avtale med dem om at jeg skal verves til den bevæpnede konflikten eller være en del av IS, forklarte mannen i Oslo tingrett mandag, ifølge NRK.

38-åringen forteller at planen var å jobbe på et bakeri.

– Det var også gode muligheter innenfor olje. Jeg hadde med meg cirka 10.000 euro, sa han.

Mannen sier at moren hans i Syria var syk, og at han derfor ville dra dit.

– Jeg sa til min kone at IS er det beste i Syria. Samtidig har de sider som ikke er bra. Det kan ingen benekte. Forbrytelser, drap, angrep mot sivile og eksplosjoner.

Ifølge tiltalen satte 38-åringen seg under IS' kommando, lot seg transportere av dem og deltok i deres treningsprogram, som inkluderte våpen- og skytetrening. Han nekter altså for dette.Mannen ble siktet i saken i fjor høst, nesten to år etter at han sammen med sin daværende kone og deres fem barn kom tilbake til Norge.

