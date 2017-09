Regjeringen sjøsetter tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter

Det skal nå bli enklere å levere inn gamle fritidsbåter til avfallsmottak, og alle som leverer inn båter opp til 15 meter (49,2 fot), skal få en tusenlapp.

– Gamle fritidsbåter som blir etterlatt i naturen eller senkes ulovlig, bidrar til forsøpling og lokal forurensning. Over tid blir plast brutt ned til mikroplast i havet. Derfor innfører vi nå denne ordningen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

– Båteierne skal ikke betale noe. Derimot skal de få 1.000 kroner når de leverer inn båten, sier Helgesen.

Ordningen er et resultat av budsjettforliket mellom Høyre, Venstre, KrF og Frp i 2016, og vil være i drift fra 1. oktober.

– Når gamle båter blir liggende på stranda år etter år er det både irriterende for folk som skal sole seg og bade, og farlig for dyr, fisk og fugler. Det må ryddes opp, og med disse pengene får folk som gjør en innsats for miljøet en belønning for det, sier Ola Elvestuen (V), leder for energi- og miljøkomiteen.

Kommunene vil få plikt til å sørge for at fritidsbåter opp til 15 fot skal kunne leveres inn gratis til et mottak i kommunen eller i nærheten av kommunen. Anlegg som får tilskudd for behandling av større fritidsbåter, skal ta imot båter opp til 1,1 tonn gratis. For båter som er tyngre, vil avfallsanleggene få lov til å kreve en delbetaling for å dekke kostnadene.

