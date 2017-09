Befolkningen delt om bilpolitikk i byene

Et flertall på 55 prosent er helt eller delvis enige i at det bør innføres restriksjoner for å få ned bilmengden i byene. 44 prosent står på motsatt side.

Tallene kommer i en meningsmåling Norstat har gjort for NRK. 22 prosent av de spurte svarer at de er helt enig i at «det bør innføres restriksjoner som gjør at antall privatbiler i norske byer går ned». 20 prosent er helt uenig i dette. Samtidig svarer 33 prosent at de er delvis enig i at det bør innføres slike restriksjoner, mens 24 prosent er delvis uenige. I Oslo har miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) allerede startet arbeidet for å få ned antall biler. Hun er fornøyd med resultatet av meningsmålingen. – Det er helt fantastisk. Samtidig er det ikke så rart at folk ønsker seg bedre byer med god luft, mindre biler og tryggere skoleveier, sier hun. Samferdselsminister og Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen ønsker seg også færre biler i byene. Han tror imidlertid ikke at strengere restriksjoner er veien å gå. – Vi er veldig opptatt av å satse på kollektivtransport i byene. Da tror vi folk kan lokkes ut av bilene. Men å piske dem ut, det ødelegger hverdagen til folk. Det du må hjelpe dem med, er et bedre kollektivtilbud som de velger å bruke fordi de sparer tid på det, sier han. (©NTB)

