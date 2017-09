Nyutdannede politifolk uten fast jobb

Seks av ti politistudenter som ble uteksaminert i fjor, har ikke fått fast jobb, viser tall fra Politidirektoratet.

Andelen som ikke har jobb er langt høyere for fjorårets kull enn for dem som var ferdige på høyskolen året før, skriver Politiforum. Blant dem som ble ferdigutdannet i 2015, sto 48 prosent uten fast jobb etter et år.

− Det er bra at så mange i 2016-kullet er i jobb, men det er altfor høy andel som står uten fast jobb. For at også 2017-kullet skal få jobb må politiet få økt budsjettet og politireformen må fullfinansieres, sier lederen i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad. Han lover å følge opp justisminister Per-Willy Amundsens jobbløfte til årets avgangsklasse.

Selv om mange ikke har fast jobb, understreker Amundsen at 92 prosent av fjorårets kull nå jobber i politiet og lover at oppbemanningen skal fortsette.

− Etaten er midt i en stor omstilling hvor de fleste ansatte skal innplasseres i ny organisasjon, med nye oppgaver og oppmøtested. Å samtidig ansette de nyutdannede i faste stillinger er komplisert og i noen tilfeller ikke hensiktsmessig før kabalen med allerede ansatte er lagt.

