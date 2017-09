Kystruteoppdrag kan bli delt opp

Når staten legger ut anbudet på kystrutetrafikken på overtid, kan oppdraget bli delt opp i flere mindre pakker. Trafikken drives i dag av Hurtigruten.

Det nye kystruteanbudet skulle vært ute før sommerferien, men ligger an til å komme først om en måneds tid, skriver næringslivsnettstedet Nord24.

– Vi har selv ansvaret for at vi er noe sent ute, men det skyldes at vi har trengt noe mer tid på å forberede anbudskonkurransen godt. Vi har dialog med ESA om saken og sender fredag eller mandag dokumentasjon for videre dialog og avklaringer. Vår ambisjon er at konkurransen blir utlyst i slutten av september, sier ekspedisjonssjef Fredrik Arnesen i Samferdselsdepartementet.

Mens Hurtigruten er alene om å drive dette tilbudet i dag, kan det bli delt mellom flere rederier i fremtiden, opplyser Arnesen. Foreløpig er det bare departementet som vet hvordan det nye anbudet kommer til å være utformet.

– Det er til vurdering om vi vil dele opp kontrakten i flere pakker, men det vil uansett være gjennomgående skip. Passasjerer skal ikke måtte bytte skip på reisen, sier ekspedisjonssjefen, som foreløpig ikke vil gå detaljert inn på kravene i anbudet.

Mellom fem og ti rederier har allerede meldt sin interesse, noe Arnesen sier er «overraskende mange».

Hurtigruten har kontrakt med staten ut 2019, men staten kan forlenge med ett år. Selskapet vil gjerne vinne det nye anbudet også, men ikke for enhver pris.

– Vi satser alt på å vinne. Men vi må også være så ansvarlige overfor både ansatte, passasjerer og eiere at vi forbereder oss på det motsatte, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten til Nord24.

– Vi forbereder oss på et scenario hvor vi enten ikke vinner anbudet på kystruten, eller at anbudskriteriene blir så uspiselige at vi ikke sender inn noe tilbud, forklarer han.

