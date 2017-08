Knallmåling for Frp – nedtur for samarbeidspartiene

Fremskrittspartiet går fram 2,7 prosentpoeng til 15,4 prosent på TV 2s siste meningsmåling. Ap sliter og både KrF og Venstre havner under sperregrensen.

Bakgrunnstallene for målingen som Kantar TNS har laget for kanalen, viser at Frps oppslutning øker på Sør- og Vestlandet.

Regjeringspartner Høyre går tilbake 0,5 prosentpoeng til 23,3 prosent. Samtidig viser målingen at både Kristelig Folkeparti og Venstre får magre 3,2 prosent oppslutning. KrF går tilbake 2,1 prosentpoeng, mens Venstre faller 0,3.

KrF ville med dette resultatet fått kun to mandater på Stortinget. Partileder Knut Arild Hareide ville kapret sistemandatet i Hordaland. Venstre ville kun fått partileder Trine Skei Grande inn på Tinget.

Ap fortsetter tilbakegangen og faller 0,5 prosentpoeng til 27,9 prosent. SV faller 0,9 prosentpoeng til 5,5 prosent, mens Senterpartiet har en framgang på 1,6 prosent til solide 12,1 prosent. Samlet får de tre rødgrønne partiene 84 mandater og trenger altså støtte fra enten Rødt eller Miljøpartiet De Grønne for å sikre flertall på Stortinget.

MDG bryter sperregrensen for første gang i år på TV 2s måling og får en oppslutning på 4,7 prosent – pluss 1,3 prosentpoeng. Et slikt valgresultat ville sikret partiet ni representanter på Stortinget. Rødt får 3,1 prosent, tilbake 0,7 prosentpoeng. Andre partier får 1,5 prosent (-0,7).

