Arbeidsledigheten går ned, men deltakelsen i arbeidslivet faller

Nye tall fra SSB viser at arbeidsledigheten går svakt nedover, men samtidig skaper et fall i deltakingsgraden i arbeidslivet bekymring.

Justert for sesongvariasjoner var det 118.000 arbeidsløse i juni. Det utgjorde 4,3 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,2 prosentpoeng fra mars, viser tall fra SSB. Tallene for mars er et gjennomsnitt for perioden februar-april, mens juni-tallene er for perioden mai-juli. Nedgangen i den sesongjusterte arbeidsledigheten er på 5.000 personer.

– Tallene bekrefter det vi har sett siden årsskiftet – ledigheten går ned og folk kommer i jobb. Vi er over den verste kneika. Tallene viser at regjeringens ekspansive politikk har vært viktig og nødvendig, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

Arbeidsledigheten nådde en topp i juli 2016, da de sesongjusterte tallene var på 5 prosent. Siden da har hovedtrenden gått nedover.

Skuffet over utviklingen

Men samtidig går også tallet på antall sysselsatte ned med 2.000 personer fra mars til juni. Denne nedgangen er klart innenfor feilmarginen, opplyser Statistisk sentralbyrå.

Seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets sier til Dagens Næringsliv at han er skuffet over utviklingen i deltakelsesgraden i arbeidslivet.

– Deltakelsen i arbeidslivet er nå veldig lav. Det var tendenser til økt deltakelse tidligere i år, men dette blir reversert i tallene vi fikk i dag, sier Grangård.

Fra mai til juni falt arbeidsstyrken med 8.000 personer, og ligger nå på 2.764.000 personer.

– Det ser dermed ut til at årsaken til at arbeidsledigheten faller er at folk trekker seg ut av arbeidsstyrken, sier Grangård.

Arbeidsstyrken som andel av befolkningen falt fra 70 prosent i mai til 69,7 prosent i juni.

– Fallet flater ut

Arbeidsminister Anniken Hauglie tror imidlertid utviklingen er i ferd med å snu.

– Det er optimisme og framtidstro ute blant bedriftene. Fallet i sysselsettingsandelen som har vart siden 2008 flater nå ut. Vi har tro på at bedringen vil fortsette og at sysselsettingen vil øke mer enn befolkningsveksten framover, sier hun.

SSB regner personer uten inntektsgivende arbeid som i løpet av de siste fire ukene har forsøkt å skaffe seg lønnet arbeid, som arbeidsledige.

