Tilsynet fant 17 avvik hos FlyViking

Luftfartstilsynet fant 17 avvik under en inspeksjon hos FlyViking i Tromsø, men ingen så graverende at det ga grunnlag for å gripe inn i driften.

Ifølge Nordlys handler de fleste avvikene om manglende dokumentasjon og mangler i selskapets håndbøker. Men Fly Viking har også unnlatt å rapportere om hendelser, fløyet med for gamle piloter og har store mangler i sin dokumentasjon på trening for piloter og kabinpersonale. Flyselskapet må innen utgangen av september enten løse sakene eller søke om utsettelse. Ellers kan det bli satt på bakken. Men ingen av forholdene som er funnet, er så graverende at det gir grunn til å gripe inn i driften, ifølge Ståle Rosland, fungerende sjef for flyoperativ seksjon i Luftfartstilsynet. Administrerende direktør Stein Terje Dahl i FlyViking sier selskapet jobber systematisk for å få all dokumentasjon på plass innen fristen. – Som det fremgår av tilsynsrapporten, har det meste lav alvorlighetsgrad. Dette handler om å få justert dokumentasjon og manualer, og mye er relativt enkelt å løse. Når det er komplett vil det bli oversendt Luftfartstilsynet, forteller direktøren. FlyViking startet i mars i år ruteflyginger mellom Tromsø, Hammerfest og Bodø. Senere har det utvidet med avganger til og fra Alta, Harstad/Narvik og Stokmarknes – og fra tidlig i september er også Trondheim på destinasjonslista. (©NTB)

Si din mening: Du er hjertelig velkommen til å kommentere denne artikkelen (stengt mellom midnatt og kl. 06:00). Du må være innlogget på Facebook for å kunne kommentere. Upassende og injurierende innlegg vil bli slettet! Hele debatter kan også bli fjernet uten forvarsel. Varsle om upassende innlegg her Følg Folkebladet på Facebook