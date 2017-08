Regjeringen snur om familiegjenforening

Opposisjonen reagerte kraftig på at regjeringen unnlot å innføre oppmyking i familiegjenforeningssaker. Etter kort tid ble det klart at det kommer likevel.

VG omtalte torsdag hvordan innføringen av det nye regelverket hadde latt vente på seg over ett år etter at det ble vedtatt i Stortinget. Grunnen var at Justisdepartementet mente at saken burde behandles i Stortinget på nytt.

I begynnelsen av august kom regler som korter ned søknadsfristen for familiegjenforening på plass. Et flertall på Stortinget vedtok imidlertid i juni i fjor også at inntektskravet for gjenforening skulle settes ned fra 306.700 kroner til 252.472. Det hadde ikke regjeringen gjort, skriver avisen.

– Trenering

– Så de har innført innstramningen vi ble enige om, men unnlatt å gjennomføre lettelsen vi ble enige om? Dette er en ren trenering av Stortingets vedtak, sier Sps innvandringspolitiske talskvinne, Heidi Greni.

KrF ba statsminister Erna Solberg (H) rydde opp, og Arbeiderpartiet mente Sylvi Listhaugs (Frp) departement utviste lite respekt for Stortinget.

Snur etter reaksjoner

Justisdepartementet avviste først at de forsøkte å trenere Stortingets vedtak, samt at de forsøkte seg på en omkamp. Samtidig sa statssekretær Vidar Brein-Karlsen at de mente oppmykingen var feil og ønsket at Stortinget skulle se på spørsmålet på nytt.

Kort tid etter at nyheten var kjent, snudde imidlertid departementet.

– Vi kommer til å iverksette en forskrift der så fort det lar seg gjøre, sier Brein-Karlsen.

– Når vi ser reaksjonen fra de andre partiene, ser vi ikke grunn til å utsette dette her ytterligere, sier Brein Karlsen.

(©NTB)