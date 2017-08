Nordnorsk kommune kan få noe unikt

Det norsk-amerikanske selskapet Kolos planlegger å bygge et datalagringssenter i Ballangen i Nordland.

Miljøminister Vidar Helgesen (H) deltar fredag når planene blir presentert på et folkemøte i kommunen, som har rundt 2.500 innbyggere.

– Vi ser at ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber. Regjeringen vil legge til rette for at det kan etableres datasentre i Norge, og vi har blant annet senket avgiftene for å trekke til oss denne typen virksomhet. Jeg møtte nylig Apple og Google i California, og der markedsførte jeg Norge som vertsland for grønne datasentre, sier Helgesen til TV 2.

Planene om at Kolos vil bygge verdens største datalagringssenter på norsk jord, ble kjent mandag.

– Behovet for datasentre vil øke fremover som verden blir mer digital. Norge har glimrende forutsetninger for datasentre. Vi har fornybar energi og kjølige omgivelser. Dette kan bli en viktig vekstnæring og skape arbeidsplasser i distriktene, sier Helgesen.

Kolos skal ifølge BBC allerede ha på plass en solid finansieringsplan, som innebærer flere millioner kroner fra private norske investorer. Det jobbes også med å få en amerikansk bank til å bidra med fullfinansiering.

Senteret vil fullt utbygd være på 600.000 kvadratmeter over fire etasjer. Sikker strømforsyning trekkes fram som en av Ballangens største fordeler for denne typen virksomhet.

