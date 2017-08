KrF sier nei til felles borgerlig valgkamp 

KrF vil ikke delta på felles valgkamparrangementer med de andre borgerlige partiene. Men Venstre har ingen prinsipielle motforestillinger.

Torsdag ble det kjent at KrF ikke vil stille opp på arrangementer sammen med de tre andre partiene i samarbeidsregjeringen.

Etter det NRK erfarer, har statsminister Erna Solberg (H) et sterkt ønsket å samle alle de fire partilederne til flere felles opptredener, blant annet for å forhindre anklager om borgerlig kaos.

Men KrF sier nei.

– Ingen dramatikk

KrF-leder Knut Arild Hareide avviser overfor NTB at det er noen dramatikk i dette.

– Det er ingen dramatikk i dette fra vår side. Samarbeidspartiene har fått til mye i denne perioden og har markert det en rekke ganger med fellesopptredener. Nå går KrF til valg på en ny regjering. Vi ønsker en regjering bestående av sentrumspartiene og Høyre med Erna Solberg som statsminister. Da er det jo heller ikke naturlig at vi skal drive valgkamp sammen med Frp. Dette informerte jeg Erna om for lenge siden, sier Hareide

Etter det NTB erfarer, ble valgkampen behandlet på KrFs sentralstyre i mai, der det ble enighet om å drive valgkamp på egen politikk.

Ukjent for Frp

For fire år siden hadde partiet en annen strategi, nemlig å være garantist for en ikke-sosialistisk regjering.

At partiet har valgt en annen strategi i dag, betyr imidlertid ikke at KrF holder døra på gløtt for et samarbeid med Arbeiderpartiet, får NTB vite av kilder i partiet.

Ifølge NRK visste ikke Frp at KrF hadde sagt nei til fellesopptredener før saken ble kjent torsdag.

– KrF har inntatt en litt vent og se-holdning. Det er helt uproblematisk, men fra vår side er vi opptatt av å vise hva vi har fått til sammen, sier parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik, til NRK.

Opphetet

Saken ble kjent dagen etter at KrF-leder Knut Arild Hareide barket sammen med innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i en opphetet debatt på NRK. Der beskyldte Listhaug blant andre Hareide for å «sleike imamer oppetter ryggen».

Flere kilder NRK har vært i kontakt med, sier at dette er bakgrunnen for KrF-utspillet. Men overfor Dagbladet avviser Hareide at utspillet kommer som følge av debatten.

– Det har ikke sammenheng, sier KrF-lederen.

Venstre-ja

Regjeringens andre samarbeidsparti, Venstre, vil derimot ikke nekte å stille opp på felles borgerlige valgkamparrangementer.

– For Venstre er det innholdet og politikken som avgjør hva vi stiller opp på. Vi har ingen prinsipielle motforestillinger mot å stille opp sammen med noen partier, så lenge det er politikken som er i fokus, sier nestleder Ola Elvestuen til NTB.

Han tror ikke det blir noe av det planlagte fellesarrangementet foran partilederdebatten i Arendal mandag.

