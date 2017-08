Høysesong for lynskader

Sensommer og høst er høysesong for brann etter lynnedslag i Norge. Nå meldes åtte av ti lynskader inn til forsikringsselskapene.

I 2016 ble det meldt inn drøyt 5.100 skader til forsikringsselskapene i Norge etter lynnedslag, melder Frende Forsikring.

– 80 prosent av alle skader grunnet lynnedslag meldes inn i tredje og fjerde kvartal. Vi ser en kraftig økning i august og september hvert eneste år, sier skadesjef Petter Lassen i Frende Forsikring.

Skadene etter et lynnedslag dreier seg oftest om brannskader, men Lassen sier det også meldes inn skader om matvarer som blir ødelagt i kjøleskap og frys, samt kaskoskader som ødelagte TV-er og annen elektronikk.

For at man skal få lyn trenger man bygeskyer. For at de skal gi lyn må skyene strekke seg ut fra nær bakken til stor høyde. På sensommeren er forholdene ideelle for å lage bygeskyer på Østlandet. Langs kysten, spesielt på Vestlandet, er det annerledes. Da finner man de største temperaturforskjellene over hav om vinteren. Have er relativt mye varmere enn lufta over og blir da en tilsvarende kokeplate om vinteren. Dette gjør at bygeskyene dannes, sier meteorolog Laila Fodnes Sidselsrud ved Meteorologisk institutt.

I Lørenskog i Akershus lyner det aller mest, på pallen finner vi også Nes i Akershus og Sør-Odal i Hedmark. I Bø i Nordland derimot, lyner det aller minst, etterfulgt av Andøy i Nordland og Harstad i Troms.

