Vipps oppe og går igjen

Vipps er oppe og går igjen etter at mange feilaktige overføringer førte til trøbbel med betalingsappen.

– Vipps er nå oppe og går igjen. I første omgang er det vennebetaling som er tatt opp, men de andre tjenestene (eCom, Inapp, Invoice osv.) vil bli tatt opp gradvis utover natten. Vi regner dermed med at vi er i normal drift i løpet av natten, sier pressekontakt Vidar Korsberg Dalsbø i Vipps til NTB klokken 0.45 natt til lørdag.

Rundt 3.200 Vipps-brukere opplevde fredag formiddag at en enkel overføring ble gjentatt mangfoldige ganger.

– Jobber på spreng

Pressekontakten opplyser at de har jobbet på spreng for å få løst problemene. Videre sier Dalsbø at alle unntatt 900 av dem som ble trukket flere ganger for overføringer, har fått pengene tilbake.

– De resterende vil få pengene på mandag. Grunnen til at vi ikke fikk betalt alle, var at vi ikke rakk det før bankenes oppgjørssystem stengte 15.30, sier Dalsbø.

Overførte 50 ganger

Flere brukere opplevde mangedobling av antallet transaksjoner fredag formiddag. En av dem var Anders Aa Hagen som skulle overføre 1.100 kroner til en kamerat, men som endte opp med å bli trukket 14.300 kroner.

– Klokken var vel sånn halv sju i dag morges, og da jeg hadde signert med bank-ID, stoppet bare appen og startet på nytt. Når jeg logger inn igjen, ser jeg at jeg har blitt trukket hele 13 ganger for samme beløp, sa Hagen til VG fredag.

Rekorden i antallet trekk på en enkelt pengeoverføring er det kanskje Jo Ulrik Helstad som hadde. Han fortalte om det totale kaos i appen etter at han hadde overført 103 kroner til en kollega.

– Det som er merkelig, er at jeg fikk 30 meldinger i Vipps om overføringen. Imens fikk kollegaen min 42 meldinger, og kontoen min viste at jeg var trukket 50 ganger, sa han til E24.

(©NTB)