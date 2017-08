Vipps tatt ned etter at brukere ble trukket dobbelt

Et ukjent antall brukere av betalingsappen Vipps ble fredag belastet flere ganger for samme transaksjon. Enkelte så mye som 15 ganger.

– Vi har fått meldinger om at noen kunder er blitt utsatt for en feil som gjorde at transaksjoner har doblet seg, sier kommunikasjonsrådgiver Marit E. Giske i DNB til E24.

Flere brukere forteller imidlertid om mangedobling av antallet transaksjoner. En av dem er Bjørn Borg fra Ski i Akershus, som bare skulle gi sønnen 300 kroner i lommepenger til en danmarkstur fredag morgen.

– Når det er bank som ikke funker så er det litt skummelt, så jeg skrudde av. Da jeg kom inn igjen, så jeg at jeg hadde sendt beløpet 16 ganger, også gikk jeg inn i nettbanken og oppdaget det samme, forteller Borg til VG.

Stoppet og startet

En annen er Anders A.A. Hagen som skulle overføre 1.100 kroner til en kamerat, men som endte opp med å bli trukket 14.300 kroner.

– Klokken var vel sånn halv sju i dag morges, og da jeg hadde signert med bank-ID, stoppet bare appen og startet på nytt. Når jeg logger inn igjen, ser jeg at jeg har blitt trukket hele 13 ganger for samme beløp, sier Hagen til avisen.

Begge er oppgitt over manglende informasjon fra DNB på nettsidene.

Tatt ned

Fredag formiddag jobbet DNB intenst med å rette den spesielle feilen. I 9-tiden hadde man ennå ikke funnet ut hvordan feilen oppsto eller hvor mange Vipps-brukere som var rammet. Like etter valgte DNB å ta ned hele tjenesten.

– Vipps er midlertidig tatt ned. Noen Vipps-kunder opplevde i dag tidlig at transaksjoner doblet seg. Vi innførte raskt tiltak slik at flere ikke ble utsatt for det samme. Nå er Vipps tatt ned midlertidig mens vi jobber med å løse problemet. Vi beklager dette, opplyser Vipps på sin Facebook-side.

Giske sier at feilrettingen som ble satt i verk, førte til at ingen flere Vipps-overføringer ble rammet av dobbeltfeilen.

– Vi jobber med feilretting og har allerede utført tiltak som gjør at dette ikke skal skje igjen. Samtidig har vi tilbakebetalt beløp, sier hun.

