Støre dropper MDG og Rødt

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det er uaktuelt å gå i regjering med Rødt og Miljøpartiet De Grønne (MDG).

– Det er uaktuelt for Arbeiderpartiet å gå i regjering med Rødt eller MDG. Det er av respekt for forskjellene i politikken og for deres og våre velgere, sier Støre til VG.

Støre er for tiden på Vestlandet på partiets valgkampturné. Ap-lederen brukte onsdagen i Stavanger.

– Jeg vil finne det naturlig å ha samtaler med Senterpartiet, SV, Kristelig Folkeparti og Venstre for å avklare deres syn på saker og eventuelt regjeringssamarbeid, sier Støre på spørsmål om hvilke partier han kan sitte i regjering med.

Peker mot regjeringsskifte

På landsbasis har Arbeiderpartiet gått noe tilbake siden i fjor høst, men målingene tyder fortsatt på regjeringsskifte. Arbeiderpartiets oppslutning ligger i dag på rundt 32 prosent, mot 30,8 prosent i valget i 2013.

Det er ti måneder siden de fire borgerlige partiene Høyre, Frp, Kristelig Folkeparti og Venstre sist hadde flertall på snittet av målingene, ifølge Pollofpolls.

– Jeg tror fortsatt vi har en gruppe igjen som vi kan nå av folk som sitter på gjerdet. Vi har gått noe ned siden før jul, men ligger fortsatt veldig godt an, sa Støre forrige uke.

Venstre utelukker samarbeid med Arbeiderpartiet

Venstre avviser onsdag blankt et eventuelt regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet.

– Vi lukker døra for et forpliktende samarbeid med Ap, men det er med en politisk begrunnelse. Venstre er et borgerlig parti, sier partileder Trine Skei Grande til Dagbladet.

Hun mener at Arbeiderpartiet ikke evner å ta innover seg hvilke saker som er viktige for Venstre, som: lærerløft, gründervennlig politikk, bedre barnehagedekning til de fattigste barna, klima og en human asylpolitikk. Venstre-lederen peker videre på at hun mener Ap står for en lukkethet og maktarroganse overfor mindre partier.

Støre kaller Skei Grandes utsagn avklarende.

– En stemme til Venstre er dermed mest sannsynlig en stemme for fortsatt Høyre- og Frp-regjering. Det er en ærlig sak, men mange Venstre-velgere jeg møter rundt om i landet finner seg dårlig til rette som støtteparti for Frp i regjering, sier han til avisen.

