Frykter pyroman i Kåfjord

Politiet etterforsker en mulig ildspåsettelse av to hytter i Kåfjord i Troms de siste ukene.

Så sent som natt til fredag brant en grillhytte ned til grunnen i Birtavarre i bygda øst for Tromsø, skriver Nordlys.

For under to uker siden brant en annen hytte i nærheten helt ned, som eies av Indre Kåfjord Idrettslag.

Brannene har ført til fornyet frykt for at en pyroman går løs i Kåfjord. Innbyggerne i Birtavarre har opplevd uvanlig mange hyttebranner i flere år.

I 2011 hadde i alt seks hytter og et bolighus brent ned på få år. I 2013 brant Paulan-hytta i Kåfjorddalen for fjerde gang.

– Ettersom brannene har skjedd så nært hverandre i tid, så ser vi dem i sammenheng. Etterforskningen vil eventuelt vise om det er en sammenheng eller ikke, sier politiførstebetjent Ingvild Koht Furnes ved Lyngen lensmannskontor.

Hun ber alle som har vært i området rundt de to branntomtene om å melde seg.

(©NTB)