Innloggingen for offentlige tjenester er nede

IT-problemer fører til at de offentlige innloggingstjenesten MinID og BankID er ute av drift torsdag ettermiddag.

ID-porten, som leverer de offentlige innloggingstjenestene MinID og BankID i tillegg til de kommersielle tjenestene Buypass og Commfides, har IT-problemer og er torsdag ettermiddag ute av drift, melder VG.

– Det stemmer at ID-porten dessverre er nede. Det skyldes problemer hos vår leverandør Evry. Evry jobber intenst med å løse problemet. Feilen fører til at man ikke kommer inn på offentlige tjenester som krever innlogging via ID-porten, som f.eks. Nav, Lånekassen, skatteetaten osv., skriver seniorrådgiver Sol Daler Stafsnes i Direktoratet for forvaltning og IKT i en epost til avisa.

