Knallmåling for Sp i nord

Senterpartiet ville fått inn representanter fra både Troms og Finnmark dersom det hadde vært valg i dag, viser en fersk meningsmåling laget for NRK.

Mens Senterpartiet fikk henholdsvis 6,4 og 3,7 prosent oppslutning i Troms og Finnmark ved stortingsvalget i 2013, er tallene mye høyere i dag. I målingen som InFact har laget, får partiet hele 17,2 prosent i Troms og 15,4 prosent i Finnmark og er dermed det nest største partiet i begge fylkene.

– Det er utrolig artig å få en sånn melding på en dag som dette. I dag har vi besøk av Trygve Slagsvold Vedum i Alta, og det har vært gøy å fortelle ham dette. Det er en stor lettelse å få en slik valgmåling, sier Geir Adelsten Iversen, partiets førstekandidat i Finnmark.

Med dette resultatet ville Iversen fått plass på Stortinget sammen med Sandra Borch fra Troms.

– Dette er veldige gode tall for Senterpartiet, og det gir en ekstra motivasjon for nå å gå inn i de siste månedene med valgkamp. Tallene viser at folk er enige med Senterpartiet i mange av de sakene vi har frontet, og det synes jeg er veldig bra, sier Borch.

Arbeiderpartiet er klart størst i begge fylkene. I Troms faller partiet med 1 prosentpoeng fra valget for snaut fire år siden til 30,2 prosent. I nabofylket i nord er nedgangen 4 prosentpoeng til 35,8 prosent.

