Turister til Norge gjør nettsøk på isbreer og fjorder

Turister som skal på ferie i Norge, er ivrige på internett i forkant av reisen. De vanligste søkene er isbreer og fjorder, nordlys og naturlige underverker.

– Dette er nok et bevis på at interessen for Norge er økende. Listen sammenfaller godt med de attraksjonene vi sammen med reiselivsbransjen har markedsført over tid, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Turistenes søkepreferanser framgår av en rapport som Bloom Consulting har laget på oppdrag for Innovasjon Norge. Rapporten viser at det var rekordmange internasjonale søk etter Norge som turistnasjon i fjor, og det er særlig mange tyskere som gjør nettsøk.

Av de 5,8 millioner turistrelaterte søkene om Norge, sto tyskere for nesten 1 million. Amerikanere sto for 640.000 søk, en økning på 34 prosent fra 2015.

Ifølge rapporten ble det i 2016 registrert 2 millioner søk på natural wonders – naturlige underverker. Det var 1.350.000 søk på fjords and glaciers – fjorder og isbreer – og 450.000 søk på northern lights – nordlys.

Antallet søk etter ordet luksusturisme økte med utrolige 614 prosent, fra 1.560 til 11.140.

